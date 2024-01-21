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В поисках рабочей силы

В поисках рабочей силы

До 2030 года в экономику необходимо влить еще 2 миллиона рабочих мест. До такой идеи додумались аналитики ВНИИ труда Минтруда России.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Негры -самый ленивый  народ. Просто такая генетическая ментальность.
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21 час.
Natalija Osminina
Естественно!
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21 час.
Александр Зиборов
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
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8 час.

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