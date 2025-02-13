Винник сообщил, что он уже дома, и поблагодарил всех причастных за освобождение

Освобождённый в США россиянин Александр Винник сообщил, что уже находится дома с семьёй. Кроме того, он поблагодарил за своё освобождение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также всех причастных.
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