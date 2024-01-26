В России увеличат дальность полета «Оникса»

Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения работает над увеличением дальности полета сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс», сообщил гендиректор — генконструктор НПО Александр Леонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии