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ИИ показал альтернативные версии героев Marvel и DC — Шварценеггер стал Бэтмено...

ИИ показал альтернативные версии героев Marvel и DC — Шварценеггер стал Бэтмено...

ИИ показал альтернативные версии героев Marvel и DC — Шварценеггер стал Бэтменом, а Сталлоне превратился в ХалкаПользователь с ником Slippin_Jimm попросил нейросеть Midjourney показать альтернативные версии супергероев из вселенных Marvel и DC с участием популярных актеров из 80-х и 90-х.

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