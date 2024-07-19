ИИ показал альтернативные версии героев Marvel и DC — Шварценеггер стал Бэтмено...

ИИ показал альтернативные версии героев Marvel и DC — Шварценеггер стал Бэтменом, а Сталлоне превратился в ХалкаПользователь с ником Slippin_Jimm попросил нейросеть Midjourney показать альтернативные версии супергероев из вселенных Marvel и DC с участием популярных актеров из 80-х и 90-х.
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