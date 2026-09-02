Сальдо: ВСУ не хватает средств для высадки на левобережье Днепра с удержанием позиций

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ресурсов для высадки на левобережье Днепра в Херсонской области с удержанием позиций, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).