Международный день бухгалтера 10 ноября: поздравления с праздником точности и ответственности Елена Галицкая10 ноября отмечается Международный день бухгалтера, посвященный одной из самых точных профессий.
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