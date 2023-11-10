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Международный день бухгалтера 10 ноября: поздравления с праздником точности и ответственности

Международный день бухгалтера 10 ноября: поздравления с праздником точности и ответственности

Международный день бухгалтера 10 ноября: поздравления с праздником точности и ответственности Елена Галицкая10 ноября отмечается Международный день бухгалтера, посвященный одной из самых точных профессий.

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