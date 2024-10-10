Многолетний садовый цветок Гладиолус (Gladiolus)

Семейство: касатиковые (Iridaceae) Синонимы: шпажник Не зимующий клубнелуковичный многолетник. Клубнелуковица репчато-округлая, диаметром 2-7 см, снаружи покрыта 2-3 сухими чешуями, образуется ежегодно на базальной части растущего стебля.
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