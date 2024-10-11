В Крыму жителя Феодосии задержали за шпионаж, он фотографировал корабли Черноморского флота России в бухте города и передавал спецслужбам Украины их координаты, заведено уголовное дело о госизмене, со

В Крыму жителя Феодосии задержали за шпионаж, он фотографировал корабли Черноморского флота России в бухте города и передавал спецслужбам Украины их координаты, заведено уголовное дело о госизмене, сообщила пресс-служба управления ФСБ региона.
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