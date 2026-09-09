Камерун: Один полицейский был убит и пятеро учителей были похищены после того, как вооруженные лица напали на центр подготовки учителей в Вуме, северо-западный регион, в утренние часы 8 сентября.
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