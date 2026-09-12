Наша эволюция идёт на 30% медленнее, чем у других приматов

Учёные сравнили изменения геномов человека с шимпанзе, гориллами и орангутанами. И были очень удивлены, когда увидели, что наш геном гораздо консервативнее.
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