«ИнтерВидение» вместо «Евровидения»: в России предложили создать альтернативу западному конкурсу

В России может быть создана альтернатива музыкальному конкурсу «Евровидение». С идеей выступила министр культуры России Ольга Любимова, заявление она сделала на встрече с главами официальных зарубежных делегаций, пишет «РИА Новости».
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