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Чемпион Формулы 1 проиграл суд по налоговому спору на 1,46 млн фунтов

XPBimagesЧемпион мира Формулы 1 1979 года Джоди Шектер проиграл судебный спор с британской налоговой службой HM Revenue and Customs (HMRC) на сумму £1 457 634.

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