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Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Тульской областью

Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали 45 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале .

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