Вайкуле неожиданно призналась в любви к россиянам

Лайма Вайкуле в последнее время не особо жалует Россию приятными словами. Прибалтийская артистка нелестно высказывается о советском периоде жизни и о решении, которое приняли российские власти в ночь с 23 на 24 февраля.
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