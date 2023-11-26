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Вайкуле неожиданно призналась в любви к россиянам

Вайкуле неожиданно призналась в любви к россиянам

Лайма Вайкуле в последнее время не особо жалует Россию приятными словами. Прибалтийская артистка нелестно высказывается о советском периоде жизни и о решении, которое приняли российские власти в ночь с 23 на 24 февраля.

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Комментарии
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J
Jubar
Кушать хочетб
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Нам с предателями не по пути!
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2 час.

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