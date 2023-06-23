Военное обозрение

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Минобороны США намекнуло на возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Минобороны США намекнуло на возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы могли бы потребоваться ВСУ для выполнения определенных задач. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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