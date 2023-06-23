Минобороны США намекнуло на возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы могли бы потребоваться ВСУ для выполнения определенных задач. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
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