В дуэльных схватках у танка «Пантера» были преимущества перед «тридцатьчетвёркой»: историк о Т-34

По мнению многочисленных военных экспертов и историков, лучшим танков XX века стал советский Т-34. Это по-настоящему легендарная боевая машина, благодаря которой Советский Союз добивался важнейших успехов на фронтах Великой Отечественной войны.
По мнению многочисленных военных экспертов и историков, лучшим танков XX века стал советский Т-34. Это по-настоящему легендарная боевая машина, благодаря которой Советский Союз добивался важнейших успехов на фронтах Великой Отечественной войны.
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