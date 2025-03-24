Пуровчане забрали золото и бронзу арктических игр в Новом Уренгое

В Новом Уренгое прошел муниципальный этап экстремального забега «Северный характер. Зима». Команды из Пуровского района завоевали в нем первое и третье места, сообщили в пресс-службе районной администрации.
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