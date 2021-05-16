Исламский Рай: вино, жемчужные дворцы и гурии

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Юрий Ильинов
Особенности детского возраста Условия жизни на нашей планете таковы, что во­площенные сущности не имеют возможности сразу же после рождения пользоваться всем объемом своей жиз­ненной энергии. Где-то до 8-12 лет дети существуют в значительной степени за счет энергии одного из роди­телей. Как правило, это тот из них, чей опыт, а зна­чит, и качество тонких структур, может предполагать для вновь воплощенной сущности больший потенциал развития. Информационные пространства ребенка пе­рекрыты родительскими. Родительская энергия необ­ходима, в первую очередь, с точки зрения обеспечения защиты для адаптирующейся к земным условиям сущ­ности. С другой стороны, большая часть детских болез­ней — это спроецированные на них неразрешенные ро­дительские проблемы. Маленькие дети болеют большей частью из-за нарушения родителями законов, положен­ных в основу гармоничного развития Мира. Поэтому ребенок — это дополнительная ответственность для че­ловека за свое духовное совершенствование. Начиная с восьмилетнего возраста, дети переходят на свои собственные информационные каналы, т.е. переключаются с родительской энергии на пространства, непосредственно связанные с их Силами. Обострение психологических проблем у подростков сопряжено с изменением качества их жизнеобеспечивающей энер­гии. Ее состав в первые годы жизни на Земле значи­тельно изменяется присутствием информационных про­странств родителей. Переход ребенка на свои Силы подразумевает, что его восприятие подключается, в каком-то смысле, к новой для него ментальной, аст­ральной и — частично — эфирной среде. В реальности социальной жизни это отражается в проблемах так называемого переходного возраста. Дети начинают сопротивляться родительской опеке и осо­бенно родительскому стремлению ограничивать воз­можности проявления их свободы. Многим знакомы эти "внутрисемейные войны": дети отстаивают свою независимость, а родители — возможность сохранения сферы своего влияния. Если родители проявляют категоричное и непреклонное стремление формировать жизнь своих детей, то они вполне могут мешать им осуществить переход к их информационным истокам. Он может стать очень болезненным и затянутым. Если переходный период благополучно минует, то детские болезни, в основе которых лежали родительские проблемы, уходят. Не только народной медицине известна формула, отражающая эти процессы, врачи часто говорят, что многие тяжелые заболевания дети могут "перерасти". После перехода детей на свои Силы отношения меж­ду ними и родителями начинают складываться на осно­ве тех же принципов, которые работают при построе­нии взаимоотношений между посторонними людьми. Никаких особенных энергетических родственных свя­зей между родителями и детьми после достижения последними 8-12-летнего возраста не существует. Они просто могут оставаться участниками совместных про­странств: семейных, финансовых, профессиональных и других эгрегоров, но не более. Опыт очень немногих воплощенных сущностей мо­жет позволить им не пользоваться первые годы жизни энергией родителей, а сразу же находиться на воспри­ятии своего информационного канала. Не роман потока сознания

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