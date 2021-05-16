Исламский Рай: вино, жемчужные дворцы и гурии

ДрузьяИсламский Рай: вино, жемчужные дворцы и гурииИсламский Рай: вино, жемчужные дворцы и гурии Ислам гораздо моложе и гораздо «темпераментнее» христианства.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновОсобенности детского возраста Условия жизни на нашей планете таковы, что воплощенные сущности не имеют возможности сразу же после рождения пользоваться всем объемом своей жизненной энергии. Где-то до 8-12 лет дети существуют в значительной степени за счет энергии одного из родителей. Как правило, это тот из них, чей опыт, а значит, и качество тонких структур, может предполагать для вновь воплощенной сущности больший потенциал развития. Информационные пространства ребенка перекрыты родительскими. Родительская энергия необходима, в первую очередь, с точки зрения обеспечения защиты для адаптирующейся к земным условиям сущности. С другой стороны, большая часть детских болезней — это спроецированные на них неразрешенные родительские проблемы. Маленькие дети болеют большей частью из-за нарушения родителями законов, положенных в основу гармоничного развития Мира. Поэтому ребенок — это дополнительная ответственность для человека за свое духовное совершенствование. Начиная с восьмилетнего возраста, дети переходят на свои собственные информационные каналы, т.е. переключаются с родительской энергии на пространства, непосредственно связанные с их Силами. Обострение психологических проблем у подростков сопряжено с изменением качества их жизнеобеспечивающей энергии. Ее состав в первые годы жизни на Земле значительно изменяется присутствием информационных пространств родителей. Переход ребенка на свои Силы подразумевает, что его восприятие подключается, в каком-то смысле, к новой для него ментальной, астральной и — частично — эфирной среде. В реальности социальной жизни это отражается в проблемах так называемого переходного возраста. Дети начинают сопротивляться родительской опеке и особенно родительскому стремлению ограничивать возможности проявления их свободы. Многим знакомы эти "внутрисемейные войны": дети отстаивают свою независимость, а родители — возможность сохранения сферы своего влияния. Если родители проявляют категоричное и непреклонное стремление формировать жизнь своих детей, то они вполне могут мешать им осуществить переход к их информационным истокам. Он может стать очень болезненным и затянутым. Если переходный период благополучно минует, то детские болезни, в основе которых лежали родительские проблемы, уходят. Не только народной медицине известна формула, отражающая эти процессы, врачи часто говорят, что многие тяжелые заболевания дети могут "перерасти". После перехода детей на свои Силы отношения между ними и родителями начинают складываться на основе тех же принципов, которые работают при построении взаимоотношений между посторонними людьми. Никаких особенных энергетических родственных связей между родителями и детьми после достижения последними 8-12-летнего возраста не существует. Они просто могут оставаться участниками совместных пространств: семейных, финансовых, профессиональных и других эгрегоров, но не более. Опыт очень немногих воплощенных сущностей может позволить им не пользоваться первые годы жизни энергией родителей, а сразу же находиться на восприятии своего информационного канала. Не роман потока сознания
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