«Отдавали 13-ю зарплату во имя «дружбы народов»» — как все союзные республики жили за счёт РСФСР

Свою политику «пролетарского интернационализма» коммунисты основывали на постулате об «исторической вине» русского народа за «колониальное угнетение» других народов Российской империи, производившееся «царским режимом».
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