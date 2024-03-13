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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Отдавали 13-ю зарплату во имя «дружбы народов»» — как все союзные республики жили за счёт РСФСР

Свою политику «пролетарского интернационализма» коммунисты основывали на постулате об «исторической вине» русского народа за «колониальное угнетение» других народов Российской империи, производившееся «царским режимом».

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