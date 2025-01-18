Прокуратура наложила арест на имущество Моргенштерна*: подробности и общая стоимость

Черная полоса в жизни Моргенштерна* все никак не заканчивается. На днях скандальный артист, как и обещал, отправился в реабилитационный центр в Израиле, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимостей.
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