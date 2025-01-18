Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Зачем покупать суиочки за тысячи долларовдесли мода через пол года сменится?Жена Петросяна вы...
  • Eduard
    Ещё одна дура!Жена Петросяна вы...
  • Владимир Моргунов
    КОМУ ВШИ В ОКОПАХ, КОМУ КЛОПЫ НА МАЛЬДИВАХ ???? НАХЕРА ПИСАТЬ ПИСАТЬ ЭТУ БЛЕВОТИНУ !!!! ИЛИ ЭТО ПОДНИМАЕТ БОЕВОЙ ДУХ ...Клоповая терапия ...

Прокуратура наложила арест на имущество Моргенштерна*: подробности и общая стоимость

Прокуратура наложила арест на имущество Моргенштерна*: подробности и общая стоимость

Черная полоса в жизни Моргенштерна* все никак не заканчивается. На днях скандальный артист, как и обещал, отправился в реабилитационный центр в Израиле, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимостей.

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