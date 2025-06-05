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Как приготовить любимое блюдо Алексея Орлова — телятину по-французски?

Как приготовить любимое блюдо Алексея Орлова — телятину по-французски?

Повар Алексея Фёдоровича Урбен Дюбуа отлично выучил его вкусы и на их основе создал это блюдо. Алексей Орлов, племянник своего знаменитого тёзки, триумфатора Чесменской битвы, был известен современникам своим потрясающим чувством семейного долга.

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