Как приготовить любимое блюдо Алексея Орлова — телятину по-французски?

Повар Алексея Фёдоровича Урбен Дюбуа отлично выучил его вкусы и на их основе создал это блюдо. Алексей Орлов, племянник своего знаменитого тёзки, триумфатора Чесменской битвы, был известен современникам своим потрясающим чувством семейного долга.
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