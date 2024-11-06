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Министр Шадаев рассказал когда будет принято решение по оборотным штрафам

Он отметил, что компании будут вынуждены выбирать между затратами на штрафы и инвестициями в инфраструктуру безопасности, при этом, по его мнению, они предпочтут направить средства на улучшение своей защиты, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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