В Росстате объяснили, почему перестали отчитываться о миграции в регионах. В ведомстве заверили, что статистика по числу уехавших из страны скоро вновь будет публиковаться.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Росстате объяснили, почему перестали отчитываться о миграции в регионах. В ведомстве заверили, что статистика по числу уехавших из страны скоро вновь будет публиковаться.