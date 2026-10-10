👍 Свобода мысли: как детское воображение становится двигателем технологий Преподаватель робототехники и программирования Дониёр Аминов рассказал, что дети не ограничены привычными логическими шаблонами, свойственными взрослым, и могут предложить даже самую абсурдную на первый взгляд идею.