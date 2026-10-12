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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Новосибирская управляющая компания не смогла взыскать миллионы с "Марии-Ра"

Новосибирская управляющая компания не смогла взыскать миллионы с "Марии-Ра"

Управляющая компания посчитала, что ретейлер фактически пользуется общим имуществом жильцов, не оплачивая его аренду Арбитражный суд Алтайского края отказал новосибирской управляющей компании "Чистая Слобода" во взыскании 1,6 миллиона рублей с торговой сети "Мария-Ра" и не стал обязывать ретейлера заключать договоры аренды на общедомовое имущество.

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