Министерство энергетики Украины сообщило о получении очередной партии «гуманитарной помощи» из Азербайджана.
Азербайджан поможет Украине «лучше выдерживать российские удары»
Комментарии
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нн
наталья никифорова
И с этой тварью Путин общается как с лучшим другом России. Да всю азербайджанскую диаспору, ведущую себя абсолютно по хамски надо выдворить из страны и послать этого двуличного Алиева в одно известное место.
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1 м.
Владимир Карпов
Противно смотреть, как некоторые наши готовы этой мрази Алиеву задницу лизать ...!
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1 м.
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