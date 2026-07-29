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Азербайджан поможет Украине «лучше выдерживать российские удары»

Азербайджан поможет Украине «лучше выдерживать российские удары»

Министерство энергетики Украины сообщило о получении очередной партии «гуманитарной помощи» из Азербайджана.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
И с этой тварью Путин общается как с лучшим другом России. Да всю азербайджанскую диаспору, ведущую себя абсолютно по хамски надо выдворить из страны и послать этого двуличного Алиева в одно известное место.
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1 м.
Владимир Карпов
Противно смотреть, как некоторые наши готовы этой мрази Алиеву задницу лизать ...!
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1 м.