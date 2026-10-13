Сестра Самойловой обвинила ее во лжи о Джигане и отце: «Все для шоу и денег»

Скандал в звездной семье. Джиган открыл стрельбу в собственном доме, а Оксана Самойлова рассказала, каково было жить с домашним тираном.
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