Соцопросы в Румынии показывают глубокое недовольство и разочарование

В Румынии наблюдается период глубокого социального недовольства и разочарования граждан, и более половины румын считают, что страна должна ставить национальные интересы на первое место, даже если это означает нарушение правил Европейского союза.
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