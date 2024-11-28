ПКР Sea Venom готова к принятию на вооружение британских ВМС

Вертолет Wildcat HMA2 успешно провел тестовый пуск одной противокорабельной ракеты Sea Venom в рамках подготовки Королевского флота к достижению полной эксплуатационной готовности (FOC) систем вооружения в 2026 году.
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