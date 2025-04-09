Со вчерашнего дня над 11 регионами России, а также над Азовским и Черным морями силами ПВО были перехвачены и уничтожены 158 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
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Со вчерашнего дня над 11 регионами России, а также над Азовским и Черным морями силами ПВО были перехвачены и уничтожены 158 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.