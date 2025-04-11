Незнакомец бросил в туристку камень и стал топтать ей голову без видимых причин

Мужчина напал на датскую туристку в Австралии без видимых на то причин. Об этом сообщил канал ABC. Когда 21-летняя иностранка шла по улице города Алис-Спрингс 8 апреля, незнакомец бросил в нее камень, а затем ударил кулаком.