Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT объяснил необходимость закрепления статуса стажёра в законодательстве.
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