Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 19 октября Гороскоп на 19 октября 2021 Овен 19 октября Овну захочется руководить и верховодить. Причем, без особых на то оснований.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКатрен “Каждый человек знает, на что идёт!” Людям кажется, что нет изменений! Но изменения – это Новый век! Человек – это Создателя проявление! Человек не может жить только один век! Человек – это Вечность существования! Человек – это движение к Богу! Человек, конечно, и повествование, Человек – это шаг из Вечности к своему итогу! Человек должен понять, что он – Вечность! И не важно: откуда и куда он! За каждым тянется бесконечность, Человек в Духе – пигмалион! Трудно понять человеку Истину! Он старается быть в Вечности, Он одновременно: Свет и Тьма! Он всегда в Бесконечности! Людям проще понять Плотный план, Всё понятно и есть решение! Но человечество разделено на кланы, Человеку не понятно, куда движение! Люди словно в средневековье, Сила определяет приоритет, Нет ничего в людях диковинного, Люди оставляют в Истории след! Меч – всегда есть аргумент силы! Теперь аргумент – компьютер! Люди раньше другими были, Новая жизнь – Новый и ветер! Люди вечно хотят возмездия! Им надо восстановить Равенство! Высоко в Духе теперь их поэзия, Капитала не нужно людям царство! Спешит власть даже в России! Ей кажется: не остановить! Но у руля Богом поставлен Мессия, Невозможно Русь победить! Везде люди, даже у власти! Люди – биологическая оболочка! Напрасно власть говорит о власти, Сегодня – это не власть, а лишь точка! Люди не понимают, что уже всё Новое! Создатель готовит Шестую расу! Отношение Создателя к людям строгое, Он обозначил для Руси трассу! Всё определено в точности! Создатель начинает движение! Со своей для Небес мощности, Это уже и есть первое достижение! Людям теперь всё ясно! Люди проявили активность! Все обсуждения напрасны, Забыто слово: пассивность! Пассивность – это выбор людей! Они боятся проявить смелость! Людям скоро будет видней, Решение их лежит на поверхности! Одна шестая – это тоже масштаб! Внутри все богатства Мира! Русь – это для людей Штаб, Это Начало Восстановления мира! Люди не понимают, но Русь впереди! Её не остановить никому! Создатель сказал: встань и иди, Нужно уничтожить людей нужду! Теперь Воины Света – спешат! Создатель определил сроки! Вы должны Тьме поставить мат! Чтобы объединить все потоки! Вы впереди и Тьма отступает! Между Вами и Тьмой – власть! Тьма неправильно поступает, Для людей не нужна страсть! Нет страсти, есть Мудрый расчёт! Это – есть проявления Бога, Люди получили от Неба почёт, Они не могут быть обывателями! Каждый человек знает, на что идёт! Даже, если поперёк Истины! Время Вед всё равно придёт, Высветятся их Великие силы! Все перед Выбором Истины! Люди выстраивают порядок! Капитал – это, действительно, тина, Равенство – это для людей Новый слог! Вам надо стоять до конца! Это единственный для Вас путь! Люди услышат скоро слова Творца, Вы – люди-Боги и в этом Суть! Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум! https://www.youtube.com/watch?v=N6ShvUvxGegКомментировать
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