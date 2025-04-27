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Вот как поступают Настоящие Французы...

Вот как поступают Настоящие Французы...

Я волнуюсь, заслышав французскую речь, Вспоминаю далёкие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч Там, где Неман несёт свои воды.

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Комментарии
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Надежда
Самое удивительное, что на стороне русских сражался сын заместителя директора управления ЦРУ! И погиб, к сожалению...            Так что не только французы воюют на стороне добра)
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4 час.
Валерий Каулин
Не надо считать, сколько таких! Главное, что они есть и, значит, не всё потеряно! В той же Франции.
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4 час.
Александр Салтановский
тАн, какой же ты Дебил!
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1 час.
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