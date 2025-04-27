Вот как поступают Настоящие Французы...

Надежда Самое удивительное, что на стороне русских сражался сын заместителя директора управления ЦРУ! И погиб, к сожалению... Так что не только французы воюют на стороне добра)

Валерий Каулин Не надо считать, сколько таких! Главное, что они есть и, значит, не всё потеряно! В той же Франции.