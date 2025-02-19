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Царьград

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Малыш найден брошенным в Москве: мать разыскивается прокуратурой

Малыш найден брошенным в Москве: мать разыскивается прокуратурой

В московской квартире на Боровском шоссе обнаружен малыш без присмотра. Его 36-летнюю мать ищут правоохранители.

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