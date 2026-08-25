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Аргументы недели

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Что обсуждают россияне накануне 1 сентября

Что обсуждают россияне накануне 1 сентября

Последняя неделя августа – особое время. Для кого-то это нервные сборы ребёнка в первый класс, для кого-то – попытка выпросить у начальника остаток отпуска, а для кого-то – шанс начать жизнь с чистого листа, пусть даже за колючей проволокой.

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