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Юлия Ефимова показала лучшее время на 100 м брассом на отборе к чемпионату России в Астрахани

Сейчас шестикратная чемпионка мира соревнуется на чемпионате Южного федерального округа в Астрахани. Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту и 6,53 секунды.

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