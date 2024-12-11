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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, заявивший вчера, что «с мигрантами жить безопасней, чем с россиянами», сам живёт в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера»

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, заявивший вчера, что «с мигрантами жить безопасней, чем с россиянами», сам живёт в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера»

Цены на квартиру в данном ЖК варьируются от 37 млн до 660 млн рублей. ЖК по периметру огорожен высоким забором, на территорию без приглашения или пропуска попасть невозможно, на двух КПП стоит вооружённая охрана.

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
ДАРМОЕД!!!!!
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2 час.
Леонид
Про путатов обычное дело. Кто-то не знал? Они все, включая самую верхушку на другой планете живут.
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1 час.
Анатолий протасевич
этого пидараса нужно отправить к киргизам  и пусть он там  командует.
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29 мин.

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