Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, заявивший вчера, что «с мигрантами жить безопасней, чем с россиянами», сам живёт в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера»

Цены на квартиру в данном ЖК варьируются от 37 млн до 660 млн рублей. ЖК по периметру огорожен высоким забором, на территорию без приглашения или пропуска попасть невозможно, на двух КПП стоит вооружённая охрана.
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