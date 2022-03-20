Евгений Евтушенко. - Всего одно упражнение для королевской осанки. - АНЕКДОТЫ И УМНЫЕ МЫСЛИ.

Евгений Евтушенко. 1. Я взял трубку. Там - Брежнев. «Евгений Александрович, там что-то наши бюрократы недодумали, или не знаю, о чем они вообще думали.
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