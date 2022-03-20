РАИРО

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  • Михаил Чернов
    Тупой бред , с закосом под политоту...  Вы уж крестик снимите , или трусы наденьте... Капец...АНЕКДОТЫ И УМНЫЕ ...
  • Александр Рыжов
    👍Как я стал украин...
  • КСЕНИЯ БОН
    Спасибо за статью. Не просто прочитала, но и сохранила ее себеКак я стал украин...

Евгений Евтушенко. - Всего одно упражнение для королевской осанки. - АНЕКДОТЫ И УМНЫЕ МЫСЛИ.

Евгений Евтушенко. - Всего одно упражнение для королевской осанки. - АНЕКДОТЫ И УМНЫЕ МЫСЛИ.

  Евгений Евтушенко.   1.  Я взял трубку. Там - Брежнев. «Евгений Александрович, там что-то наши бюрократы недодумали, или не знаю, о чем они вообще думали.

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