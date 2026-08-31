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Регионы России

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Telegram запустил некастодиальный криптокошелёк Gram Wallet

Telegram запустил некастодиальный криптокошелёк Gram Wallet

По словам Павла Дурова, в ближайшие несколько недель доступ к кошельку будет постепенно расширяться, и в перспективе сервис станет доступен всей аудитории Telegram, которая превышает один миллиард пользователей.

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