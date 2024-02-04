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Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили в Ярославле

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили в Ярославле

В Ярославле было принято решение отменить показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют известные актеры Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.

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