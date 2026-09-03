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Татар-информ

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Вера Подгузова: долгосрочное планирование – якорь бизнеса в меняющейся экономике

Вера Подгузова: долгосрочное планирование – якорь бизнеса в меняющейся экономике

На фото Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ ФОТО ПАО «Банк ПСБ» - Долгосрочное планирование как компас.

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