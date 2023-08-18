Бастрыкин взял под контроль дело об угрозах в адрес нижегородцев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить отчёт о ходе расследования уголовного дела и промежуточных результатах доследственной проверки, связанной с угрозами расправой в адрес жителей Нижегородской области.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить отчёт о ходе расследования уголовного дела и промежуточных результатах доследственной проверки, связанной с угрозами расправой в адрес жителей Нижегородской области.
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