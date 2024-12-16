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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шпинев о палате по разрешению споров РФС: «С агентов требуют соблюдать кодексы, называют футбольным злом. Не хочу, чтобы кто-то решал — много я заработал или нет. Это определяет рынок» 

«Хотел бы воспользоваться своим законным правом и обратиться к президенту РФС Александру Валерьевичу Дюкову, чтобы он обратил внимание на качество работы палаты по разрешению споров РФС.

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