ВСС провел III Международную конференцию по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии «ESG-Insur 2024»

03 октября 2024 года на площадке Всероссийского союза страховщиков состоялась III Международная конференция по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии «ESG-Insur 2024», которая привлекла внимание более 130 участников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)