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ВСС провел III Международную конференцию по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии «ESG-Insur 2024»

ВСС провел III Международную конференцию по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии «ESG-Insur 2024»

03 октября 2024 года на площадке Всероссийского союза страховщиков состоялась III Международная конференция по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии «ESG-Insur 2024», которая привлекла внимание более 130 участников.

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