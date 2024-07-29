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Москвичей предупреждают о сильном дожде утром 29 июля

Москвичей предупреждают о сильном дожде утром 29 июля

Непогода сохранится в столице до полудня.Сильный дождь ожидается в Москве рано утром в понедельник, 29 июля.

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