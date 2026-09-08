Оптоволокно вместо дорогих датчиков: новая система предупреждения угроз ULYSSE Французская армия приступает к коренному пересмотру архитектуры лазерных систем предупрежд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лондон берёт Цент...
- Каллас не исключи...
- Иран сжёг три аме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым