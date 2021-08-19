Что не так с родителями, у которых дети рождаются одного пола

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяДети и семьяЧто не так с родителями, у которых дети рождаются одного пола Наверняка все помнят персонажа из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» Розарио Агро.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсвета снегирева СнегиреваИнтересно!АНАлексей НаседкинМне видится более правильной версия, что у слабого самца чаще рождаются мальчики и наоборот. Вот и статистика рождаемости в разные периоды истории свидетельствует, что после войны при значительном сокращении лиц мужского пола, да и вернувшиеся не сильно отличались здоровьем, силой и числом наблюдалось резкое возрастание числа рождения мальчиков. А в дальнейшем, когда мужчины восстанавливались, отъедались стало превалировать число рождений девочек. Да и по жизни: здоровый мужик, а е него одни девочки. Другой, здоровяком не назовёшь - одни парни.Комментировать
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