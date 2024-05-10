Ученый анонсировал магнитную бурю высшего уровня на Земле

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в беседе с журналистами анонсировал магнитную бурю, мощность которой может стать рекордом за последние 20 лет .
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