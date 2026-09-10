Гаити: два человека были убиты, в том числе один прохожий и один нападавший, во время попытки похищения бизнесмена предполагаемыми членами банды, пресеченной силами безопасности на улице Магуа в Дельмасе 31, Порт-о-Пренс, в утренние часы.